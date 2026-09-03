Атака на Одесу 3 вересня: пошкоджено багатоповерхівку, серед 17 постраждалих – діти
У ніч проти 3 вересня Росія здійснила атаку на Одесу.
Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Одесу 3 вересня: що відомо
Внаслідок російської атаки на Одесу сьогодні пошкоджено 21-поверховий житловий будинок. Там пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи, а також автівки.
Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару постраждали 17 людей, серед них — троє дітей.
На місці атаки на Одесу 3 вересня працюють усі відповідні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.
Детальна інформація про масштаби руйнувань та наслідки російського удару уточнюється.
Нагадаємо, що напередодні, 2 вересня, ворог також атакував Одесу баражуючими боєприпасами Бандероль, безпілотниками та керованими авіабомбами.
Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру міста. В одному з 24-поверхових житлових будинків пошкодження зафіксували у квартирах із 17-го до 23-го поверху, також були понівечені автомобілі мешканців.
За іншими адресами пошкоджень зазнали фасади та скління двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнес-центру і складських приміщень.
Через наслідки ударів в Одесі тимчасово зупиняли рух міського електротранспорту, а енергетики працювали над відновленням електропостачання.
Внаслідок атаки 2 вересня постраждали восьмеро людей, серед них п’ятирічна дівчинка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська ОВА