У ніч проти 3 вересня Росія здійснила атаку на Одесу.

Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 3 вересня: що відомо

Внаслідок російської атаки на Одесу сьогодні пошкоджено 21-поверховий житловий будинок. Там пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи, а також автівки.

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Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару постраждали 17 людей, серед них — троє дітей.

На місці атаки на Одесу 3 вересня працюють усі відповідні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Детальна інформація про масштаби руйнувань та наслідки російського удару уточнюється.

Нагадаємо, що напередодні, 2 вересня, ворог також атакував Одесу баражуючими боєприпасами Бандероль, безпілотниками та керованими авіабомбами.

Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру міста. В одному з 24-поверхових житлових будинків пошкодження зафіксували у квартирах із 17-го до 23-го поверху, також були понівечені автомобілі мешканців.

За іншими адресами пошкоджень зазнали фасади та скління двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнес-центру і складських приміщень.

Через наслідки ударів в Одесі тимчасово зупиняли рух міського електротранспорту, а енергетики працювали над відновленням електропостачання.

Внаслідок атаки 2 вересня постраждали восьмеро людей, серед них п’ятирічна дівчинка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

Фото : УНІАН

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