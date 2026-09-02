Атака на Одесу 2 вересня: пошкоджено багатоповерхівку, ліцеї, серед постраждалих – дитина
У ніч проти 2 вересня Росія здійснила атаку на Одесу. У бік міста ворог запускав баражуючі боєприпаси Бандероль, дрони та КАБи.
Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на Одесу 2 вересня: що відомо
Внаслідок російської атаки на Одесу сьогодні пошкоджена інфраструктура, за однією з адрес пошкоджено квартири з 17 по 23 поверхи 24-поверхового житлового будинку та автомобілі мешканців.
За іншими адресами внаслідок вибухів пошкоджено фасади та скління двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнес-центру і складських приміщень.
Крім того, через наслідки ракетно-дронової атаки в Одесі тимчасово зупинили рух міського електротранспорту.
Як повідомили в Одеській міській раді, пасажирів закликали враховувати зміни під час планування поїздок. Про відновлення руху електротранспорту повідомлять додатково.
Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих, серед яких 5-річна дівчинка. Двох людей госпіталізували.
Наслідки атаки фіксують у кількох районах Одеси. На місцях працюють оперативні та комунальні служби, а енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання.
Фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська МВА