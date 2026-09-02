У ніч проти 2 вересня Росія здійснила атаку на Одесу. У бік міста ворог запускав баражуючі боєприпаси Бандероль, дрони та КАБи.

Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одесу 2 вересня: що відомо

Внаслідок російської атаки на Одесу сьогодні пошкоджена інфраструктура, за однією з адрес пошкоджено квартири з 17 по 23 поверхи 24-поверхового житлового будинку та автомобілі мешканців.

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За іншими адресами внаслідок вибухів пошкоджено фасади та скління двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнес-центру і складських приміщень.

Крім того, через наслідки ракетно-дронової атаки в Одесі тимчасово зупинили рух міського електротранспорту.

Як повідомили в Одеській міській раді, пасажирів закликали враховувати зміни під час планування поїздок. Про відновлення руху електротранспорту повідомлять додатково.

Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих, серед яких 5-річна дівчинка. Двох людей госпіталізували.

Наслідки атаки фіксують у кількох районах Одеси. На місцях працюють оперативні та комунальні служби, а енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання.

Фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

Фото : ГСЧС

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