У Київській області 3 вересня під час російської атаки сталася пожежа на промисловому об’єкті.

За даними джерел Української правди, під удар потрапив завод Coca-Cola у Великій Димерці Броварського району.

Атака на завод Coca-Cola на Київщині 3 вересня

За попередньою інформацією, російський безпілотник влучив у склади готової продукції. Внаслідок удару виникла пожежа, над територією підприємства піднявся густий дим.

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Людей не зачепило.

Йдеться про завод компанії Coca-Cola Beverages Ukraine, розташований у селищі Велика Димерка. Підприємство виробляє та зберігає напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, а також соки Rich.

Наразі офіційної інформації щодо удару по підприємству та його наслідків немає. Водночас у місцевих Telegram-каналах поширюються кадри, на яких видно значне задимлення в районі промислового об’єкта.

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