На Київщині під час атаки РФ спалахнула пожежа на заводі Coca-Cola — ЗМІ
- За даними джерел УП, один БпЛА влучив у склад готової продукції.
- Офіційного підтвердження удару по підприємству наразі немає.
У Київській області 3 вересня під час російської атаки сталася пожежа на промисловому об’єкті.
За даними джерел Української правди, під удар потрапив завод Coca-Cola у Великій Димерці Броварського району.
Атака на завод Coca-Cola на Київщині 3 вересня
За попередньою інформацією, російський безпілотник влучив у склади готової продукції. Внаслідок удару виникла пожежа, над територією підприємства піднявся густий дим.
Людей не зачепило.
Йдеться про завод компанії Coca-Cola Beverages Ukraine, розташований у селищі Велика Димерка. Підприємство виробляє та зберігає напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, а також соки Rich.
Наразі офіційної інформації щодо удару по підприємству та його наслідків немає. Водночас у місцевих Telegram-каналах поширюються кадри, на яких видно значне задимлення в районі промислового об’єкта.