Атака дронів на Київ: є поранені, серед них 12-річна дитина
- У Києві вдень 3 вересня працювала ППО.
- Уламки дронів впали у кількох районах столиці.
- Повідомляють про пошкодження інфраструктури та постраждалих.
Вдень у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів. Серед поранених є дитина.
Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та міський голова Віталій Кличко.
Атака на Київ вдень 3 вересня
Зокрема, о 16:11 міська влада попередила, що у столиці по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.
У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Екстрені служби виїхали на місце.
Станом на 16:53 у КМВА повідомили, що через падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Поранення зазнала 12-річна дитина.
У Голосіївському районі, попередньо, уламки дрона впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосієво — падіння уламків зафіксовано біля проїжджої частини дороги.
У Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто.
— Уже шестеро постраждалих у столиці. Чотирьох поранених медики госпіталізували, зокрема й дитину, — повідомив Віталій Кличко.
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