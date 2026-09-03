Вдень у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів. Серед поранених є дитина.

Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та міський голова Віталій Кличко.

Атака на Київ вдень 3 вересня

Зокрема, о 16:11 міська влада попередила, що у столиці по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.

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У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Екстрені служби виїхали на місце.

Станом на 16:53 у КМВА повідомили, що через падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Поранення зазнала 12-річна дитина.

У Голосіївському районі, попередньо, уламки дрона впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосієво — падіння уламків зафіксовано біля проїжджої частини дороги.

У Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто.

— Уже шестеро постраждалих у столиці. Чотирьох поранених медики госпіталізували, зокрема й дитину, — повідомив Віталій Кличко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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