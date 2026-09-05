Атака на Кам’янське: РФ ударила по промисловому підприємству, є загиблі та поранені
Уночі 5 вересня російські війська атакували Кам’янське Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Кам’янське 5 вересня: що відомо
Під ударом російських військ опинилося промислове підприємство міста.
Перші повідомлення про атаку на Кам’янське з’явилися ще під час повітряної тривоги о 01:50 5 вересня. Тоді інформація щодо можливих постраждалих уточнювалася.
Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки на Кам’янське загинули четверо людей. Ще п’ятеро дістали поранення.
Трьох постраждалих госпіталізували. Серед них — 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації.
Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.
Наразі остаточні наслідки атаки на Кам’янське 5 вересня встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.