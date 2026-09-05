Уночі 5 вересня російські війська атакували Кам’янське Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Кам’янське 5 вересня: що відомо

Під ударом російських військ опинилося промислове підприємство міста.

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Перші повідомлення про атаку на Кам’янське з’явилися ще під час повітряної тривоги о 01:50 5 вересня. Тоді інформація щодо можливих постраждалих уточнювалася.

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки на Кам’янське загинули четверо людей. Ще п’ятеро дістали поранення.

Трьох постраждалих госпіталізували. Серед них — 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації.

Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Наразі остаточні наслідки атаки на Кам’янське 5 вересня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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