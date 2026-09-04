Під час атаки РФ на Київ 4 вересня росіяни пошкодили пам’ятку архітектури національного значення – Будинок Консисторії на території Національного заповідника Софія Київська.

Про це повідомили в Мінкультури.

Софія Київська пошкоджена через атаку РФ

– У будівлі пошкоджено вікна та віконні рами. Жертв і постраждалих серед людей на території заповідника немає, – йдеться у повідомленні.

Пошкоджено Консисторію, зовнішня сторона якої виходить на вулицю Володимирську.

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Перший заступник гендиректора заповідника Софія Київська Вадим Карленко розповів про наслідки атаки БпЛА на Софіївський собор.

– Дякуючи Богу, Софійський собор не пошкоджений, бо влучання було неподалік від нас невисоко над землею. І вибухова хвиля, яка була утворена від вибуху була низько над землею, і вона вдарила в обʼєкти, які оточують Софійський собор, – пояснив він.

За словами Карленка, постраждали інші об’єкти.Нагадаємо, атака дронів РФ на Київ сталася вдень у п’ятницю.

За інформацією мера міста Віталія Кличка, внаслідок падіння БпЛА на нежилу будівлю у Шевченківському районі постраждали 12 людей, дев’ятеро дістали поранення, двоє перебувають у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, навпроти Софійського собору.

У СБУ наголосили, що безпілотник цілеспрямовано скерували в кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада, проте він не постраждав.

Під час атаки було пошкоджено пекарню Завертайло. Команда закладу не постраждала – працівники та гості перебували в підвальному приміщенні.

Джерело : Суспільне

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