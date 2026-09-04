Російська атака на Київ пошкодила будівлю заповідника Софія Київська
- Російська атака на Київ 4 вересня пошкодила одну з будівель Національного заповідника Софія Київська.
- Пошкоджень зазнала Консисторія, зовнішній бік якої виходить на вулицю Володимирську.
Під час атаки РФ на Київ 4 вересня росіяни пошкодили пам’ятку архітектури національного значення – Будинок Консисторії на території Національного заповідника Софія Київська.
Про це повідомили в Мінкультури.
Софія Київська пошкоджена через атаку РФ
– У будівлі пошкоджено вікна та віконні рами. Жертв і постраждалих серед людей на території заповідника немає, – йдеться у повідомленні.
Пошкоджено Консисторію, зовнішня сторона якої виходить на вулицю Володимирську.
Перший заступник гендиректора заповідника Софія Київська Вадим Карленко розповів про наслідки атаки БпЛА на Софіївський собор.
– Дякуючи Богу, Софійський собор не пошкоджений, бо влучання було неподалік від нас невисоко над землею. І вибухова хвиля, яка була утворена від вибуху була низько над землею, і вона вдарила в обʼєкти, які оточують Софійський собор, – пояснив він.
За словами Карленка, постраждали інші об’єкти.Нагадаємо, атака дронів РФ на Київ сталася вдень у п’ятницю.
За інформацією мера міста Віталія Кличка, внаслідок падіння БпЛА на нежилу будівлю у Шевченківському районі постраждали 12 людей, дев’ятеро дістали поранення, двоє перебувають у важкому стані.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, навпроти Софійського собору.
У СБУ наголосили, що безпілотник цілеспрямовано скерували в кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада, проте він не постраждав.
Під час атаки було пошкоджено пекарню Завертайло. Команда закладу не постраждала – працівники та гості перебували в підвальному приміщенні.