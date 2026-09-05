Удень та пізно увечері 4 вересня російські війська атакували торговельний центр у Миколаєві, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та в. о. очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

За даними Суспільного, ідеться про торговельний центр Епіцентр у Миколаєві.

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Атака на Епіцентр у Миколаєві 4 вересня: що відомо

Російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів Миколаєва. Першого удару було завдано ще вдень 4 вересня, попередньо, дроном типу Shahed.

Ближче до ночі атаки на Миколаїв продовжилися. Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА на півночі від Миколаєва курсом на місто, а також у північному та південному напрямках.

За даними ДСНС, внаслідок влучань по Епіцентру в Миколаєві були пошкоджені торговельні зали, спалахнули пожежі. Рятувальникам доводилося ліквідовувати наслідки в умовах постійної загрози повторних ударів.

Через небезпеку особовий склад кілька разів відводили на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла, рятувальники поверталися до гасіння пожеж.

Унаслідок атак на торговельний центр Епіцентр у Миколаєві постраждали двоє людей — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Після надання медичної допомоги обидва лікуватиметься амбулаторно.

Крім Епіцентру в Миколаєві, за словами міського голови Олександра Сєнкевича, внаслідок ударів пошкоджень зазнав і житловий сектор — у будинках вибило вікна.

Крім того, 4 вересня російські війська завдали удару по Куцурубській громаді Миколаївської області. Попередньо, ворог застосував БпЛА типу Ланцет.

Так, у селі Дмитрівка було пошкоджено дах приватного будинку. Унаслідок атаки госпіталізували постраждалого 57-річного чоловіка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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