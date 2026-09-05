РФ дважды ударила по Эпицентру в Николаеве, среди пострадавших — несовершеннолетняя
Днем и поздно вечером 4 сентября российские войска атаковали торговый центр в Николаеве, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и и. о. главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.
По данным Общественного, речь идет о торговом центре Эпицентр в Николаеве.
Атака на Эпицентр в Николаеве 4 сентября: что известно
Российские войска неоднократно атаковали беспилотниками один из торговых центров Николаева.
Первый удар был нанесен еще днем 4 сентября, предположительно, дроном типа Shahed.
Ближе к ночи атаки на Николаев продолжились. Воздушные силы предупреждали о движении реактивных БпЛА к северу от Николаева курсом на город, а также в северном и южном направлениях.
По данным ГСЧС, в результате попаданий по Эпицентру в Николаеве были повреждены торговые залы, вспыхнули пожары.
Спасателям приходилось ликвидировать последствия в условиях постоянной угрозы повторных ударов.
Из-за опасности личный состав несколько раз отводили на безопасное расстояние. Как только ситуация позволяла, спасатели возвращались к тушению пожаров.
В результате атак на торговый центр Эпицентр в Николаеве пострадали два человека — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.
После оказания медицинской помощи оба будут лечиться амбулаторно.
Кроме Эпицентра в Николаеве, по словам городского главы Александра Сенкевича, в результате ударов пострадал и жилой сектор — в домах выбило окна.
Кроме того, 4 сентября российские войска нанесли удар по Куцурубской общине Николаевской области. По предварительным данным, враг применил БпЛА типа Ланцет.
Так, в селе Дмитровка была повреждена крыша частного дома. В результате атаки госпитализировали пострадавшего 57-летнего мужчину.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.