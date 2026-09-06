Російські загарбники знову здійснили атаку на Київську область, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили в ДСНС України вранці 6 вересня.

Атака на Київську область 6 вересня: які наслідки

– У Фастівському районі внаслідок російського удару виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Через масштабне займання, високу температуру та сильне задимлення рятувальникам довелося залучити додаткові сили й техніку ДСНС.

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Фахівці працювали одразу на кількох ділянках, завдяки чому вогонь не поширився на сусідні об’єкти.

Нагадаємо, в ніч проти 5 вересня російські війська здійснили атаку на Бориспіль Київської області.

Через російський удар у дев’ятиповерховому житловому будинку в Борисполі сталася пожежа. Вогонь охопив покрівлю, частково зруйновані конструкції дев’ятого поверху.

Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 15 мешканців. Їх доправили до лікарні.

У Бучанському районі після удару загорілася складська будівля. Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по іншому складському приміщенню, розташованому поруч.

В Обухівському районі внаслідок падіння уламків російських безпілотників виникли займання в екосистемах.

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