Атака на Київську область 6 вересня: масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури
Російські загарбники знову здійснили атаку на Київську область, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомили в ДСНС України вранці 6 вересня.
Атака на Київську область 6 вересня: які наслідки
– У Фастівському районі внаслідок російського удару виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, – йдеться у повідомленні.
Через масштабне займання, високу температуру та сильне задимлення рятувальникам довелося залучити додаткові сили й техніку ДСНС.
Фахівці працювали одразу на кількох ділянках, завдяки чому вогонь не поширився на сусідні об’єкти.
Нагадаємо, в ніч проти 5 вересня російські війська здійснили атаку на Бориспіль Київської області.
Через російський удар у дев’ятиповерховому житловому будинку в Борисполі сталася пожежа. Вогонь охопив покрівлю, частково зруйновані конструкції дев’ятого поверху.
Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 15 мешканців. Їх доправили до лікарні.
У Бучанському районі після удару загорілася складська будівля. Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по іншому складському приміщенню, розташованому поруч.
В Обухівському районі внаслідок падіння уламків російських безпілотників виникли займання в екосистемах.