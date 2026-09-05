Путін віддав наказ не атакувати Київ протягом трьох діб — Пєсков
- У Кремлі заявили, що російський диктатор Путін дав вказівку не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб, починаючи з опівночі 6 вересня.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пояснив це рішення підготовкою та проведенням у столиці України зустрічей за участі американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Російський диктатор Володимир Путін дав вказівку не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб, починаючи з опівночі 6 вересня.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.
Режим припинення вогню: що заявили в РФ
За словами Пєскова, наказ Путіна пов’язаний з підготовкою та проведенням у Києві зустрічей за участі американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Пєсков також підтвердив, що інформація щодо припинення вогню надходила і від української сторони.
Нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна передала Росії пропозицію про припинення вогню, яка стосувалася не лише повітряних ударів, а й бойових дій на фронті.
За словами Буданова, цю пропозицію, яка передбачала не лише зупинення атаки по Україні, а й припинення бойових дій на лінії фронту, донесли особисто до диктатора РФ Путіна.
Завтра, 6 вересня, спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають завітати до Києва. Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна готова утримуватись від ударів по Москві, тому очікує такого ж кроку з боку Росії.