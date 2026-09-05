Російський диктатор Володимир Путін дав вказівку не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб, починаючи з опівночі 6 вересня.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Режим припинення вогню: що заявили в РФ

За словами Пєскова, наказ Путіна пов’язаний з підготовкою та проведенням у Києві зустрічей за участі американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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Пєсков також підтвердив, що інформація щодо припинення вогню надходила і від української сторони.

Нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна передала Росії пропозицію про припинення вогню, яка стосувалася не лише повітряних ударів, а й бойових дій на фронті.

За словами Буданова, цю пропозицію, яка передбачала не лише зупинення атаки по Україні, а й припинення бойових дій на лінії фронту, донесли особисто до диктатора РФ Путіна.

Завтра, 6 вересня, спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають завітати до Києва. Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна готова утримуватись від ударів по Москві, тому очікує такого ж кроку з боку Росії.

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