Атака на Київ 9 вересня: у Дніпровському районі палають склади, чутно вибухи
- Над Києвом зафіксували реактивні безпілотники.
- У двох районах міста зафіксували падіння уламків та влучання.
- На місцях працюють екстрені служби.
У Києві вдень 9 вересня пролунали вибухи під час атаки російських безпілотників. Повітряні сили попереджали про перебування над столицею реактивних БпЛА.
Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації та мер столиці Віталій Кличко.
Атака дронів на Київ 9 вересня
О 12:36 Повітряні сили повідомили про фіксацію реактивного безпілотника над Києвом. Жителів столиці закликали перебувати в укриттях.
Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків збитої повітряної цілі у Дарницькому районі. За попередніми даними, уламки впали на відкритій території, сталося загоряння травʼяного настилу.
За попередньою інформацією, у Дніпровському районі фіксується влучання безпілотника в житловий будинок. Виникла пожежа. Згодом інформацію уточнили – пожежа виникла у складському приміщенні. Віталій Кличко також повідомив, що у цьому ж районі ворожий БпЛА впав на багатоповерхівку. Фіксується пожежа.
Місцеві пабліки повідомляють про детонацію на лівому березі столиці.
В 16:21 Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі внаслідок влучання дрону виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування.
Загалом кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогодні зросла до дев’яти осіб.
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