У Києві вдень 9 вересня пролунали вибухи під час атаки російських безпілотників. Повітряні сили попереджали про перебування над столицею реактивних БпЛА.

Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації та мер столиці Віталій Кличко.

Атака дронів на Київ 9 вересня

О 12:36 Повітряні сили повідомили про фіксацію реактивного безпілотника над Києвом. Жителів столиці закликали перебувати в укриттях.

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Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків збитої повітряної цілі у Дарницькому районі. За попередніми даними, уламки впали на відкритій території, сталося загоряння травʼяного настилу.

За попередньою інформацією, у Дніпровському районі фіксується влучання безпілотника в житловий будинок. Виникла пожежа. Згодом інформацію уточнили – пожежа виникла у складському приміщенні. Віталій Кличко також повідомив, що у цьому ж районі ворожий БпЛА впав на багатоповерхівку. Фіксується пожежа.

Місцеві пабліки повідомляють про детонацію на лівому березі столиці.

В 16:21 Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі внаслідок влучання дрону виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування.

Загалом кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогодні зросла до дев’яти осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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