Вибухи у Києві: БпЛА влучив у 22-поверхівку, серед постраждалих – вагітна жінка
Зранку 9 вересня прогриміли вибухи у Києві під час дронової атаки.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 9 вересня: що відомо
Під час повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА безпосередньо над Києвом та закликали жителів перебувати в укриттях.
Згодом Віталій Кличко повідомив про влучання безпілотника у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці на рівні 11-12 поверхів. На 12-му поверсі сталося загоряння та руйнування стін.
На місце вибуху у Києві прибули екстрені служби.
Наразі відомо про шістьох постраждалих унаслідок вибухів у Києві сьогодні, серед них – вагітна жінка.
Трьох людей госпіталізували.
Інформація про масштаби пошкоджень унаслідок вибухів у Києві 9 вересня наразі уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.