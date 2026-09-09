Зранку 9 вересня прогриміли вибухи у Києві під час дронової атаки.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 9 вересня: що відомо

Під час повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА безпосередньо над Києвом та закликали жителів перебувати в укриттях.

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Згодом Віталій Кличко повідомив про влучання безпілотника у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці на рівні 11-12 поверхів. На 12-му поверсі сталося загоряння та руйнування стін.

На місце вибуху у Києві прибули екстрені служби.

Наразі відомо про шістьох постраждалих унаслідок вибухів у Києві сьогодні, серед них – вагітна жінка.

Трьох людей госпіталізували.

Інформація про масштаби пошкоджень унаслідок вибухів у Києві 9 вересня наразі уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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