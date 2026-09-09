У ніч проти 9 вересня Росія атакувала пункт пропуску Старокозаче в Одеській області ударними безпілотниками.

Про це повідомили Державна прикордонна служба України та Державна митна служба.

Атака на пункт пропуску Старокозаче на Одещині 9 вересня: що відомо

Російські ударні БпЛА влучили в інфраструктуру міжнародного автомобільного пункту пропуску Старокозаче та прилеглу до нього територію. Внаслідок атаки виникли пожежі та зафіксовано руйнування.

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За попередньою інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, двоє цивільних загинули, ще троє людей постраждали. У момент атаки вони перебували поблизу пункту пропуску.

Ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань. На місці продовжують працювати відповідні служби.

Через наслідки атаки на пункт пропуску Старокозаче в Одеській області оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено.

Українська сторона поінформувала про ситуацію Молдову.

У Держмитслужбі закликали громадян враховувати тимчасове закриття пункту пропуску Старокозаче під час планування маршруту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : Держприкордонслужба

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