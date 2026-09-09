Вибухи у Дніпрі 9 вересня: горять склад і приватний будинок, є постраждалі
Унаслідок вибухів у Дніпрі зранку 9 вересня люди опинилися під завалами пошкодженого будинку.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 9 вересня: що відомо
Внаслідок російського удару у Дніпрі виникло одразу кілька пожеж. Зокрема, загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний житловий будинок.
Крім того, у місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка.
Спочатку повідомлялося, що у підвалі пошкодженого будинку можуть перебувати люди. На місці працювали всі екстрені служби.
Згодом рятувальники дістали з-під завалів будинку трьох людей.
Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Дніпрі сьогодні постраждали двоє людей. 51-річного чоловіка та 52-річну жінку ушпиталили. 15-річний хлопець, який був у понівеченому ворожим ударом будинку, госпіталізації не потребує.
Пожежу, що виникла на місці вибуху у Дніпрі продовжують гасити.
Інформація щодо остаточних наслідків вибухів у Дніпрі 9 вересня уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.
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Фото: Дніпропетровська ОВА