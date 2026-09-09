РФ атаковала пункт пропуска Староказачье в Одесской области: есть погибшие и пострадавшие
В ночь на 9 сентября Россия атаковала пункт пропуска Староказачье в Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Государственная пограничная служба Украины и Государственная таможенная служба.
Атака на пункт пропуска Староказачье в Одесской области 9 сентября: что известно
Российские ударные БпЛА поразили инфраструктуру международного автомобильного пункта пропуска Староказачье и прилегающую к нему территорию. В результате атаки возникли пожары и зафиксированы разрушения.
По предварительной информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, двое гражданских погибли, еще трое человек пострадали. В момент атаки они находились рядом с пунктом пропуска.
Еще 16 человек спасатели эвакуировали на автобусах в безопасное место. На месте продолжают работать соответствующие службы.
Из-за последствий атаки на пункт пропуска Староказачье в Одесской области оформление граждан и транспортных средств на этом участке границы временно приостановлено.
Украинская сторона проинформировала о ситуации Молдову.
В Гостаможслужбе призывают граждан учитывать временное закрытие пункта пропуска Староказачье при планировании маршрута.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.