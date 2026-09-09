Катер Мангуст, склади БпЛА та боєприпасів: ЗСУ уразили низку важливих об’єктів РФ
- 8 вересня та в ніч проти 9 вересня Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
- У Козачій бухті Севастополя на тимчасово окупованому Кримському півострові було уражено швидкісний патрульний катер проєкту 12150 Мангуст.
- Також уражено об'єкти у Севастополі, Оленівці, Докучаєвську, Селидовому та Фащівці.
8 вересня та в ніч на 9 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів РФ.
Уражено місце запуску ударних БпЛА, катер Мангуст та інші об’єкти РФ
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.
Також у Козачій бухті Севастополя на ТОТ АР Крим уражено швидкісний патрульний катер проєкту 12150 Мангуст. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.
Швидкісний патрульний катер проєкту 12150 Мангуст – російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина – близько 20 м, максимальна швидкість – до 50 вузлів (понад 90 км/год), екіпаж – до 6 осіб.
В Оленівці на ТОТ Криму під атакою ЗСУ опинився антенний комплекс радіоелектронної розвідки. У Вітіно було уражено антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.
Крім того, у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА, у Фащівці Луганської області – склад боєприпасів підрозділу Рубікон, а в Селидовому на Донеччині – ще один склад боєприпасів противника.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Робота по ключових військових цілях противника продовжується.