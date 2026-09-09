8 вересня та в ніч на 9 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів РФ.

Уражено місце запуску ударних БпЛА, катер Мангуст та інші об’єкти РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

Також у Козачій бухті Севастополя на ТОТ АР Крим уражено швидкісний патрульний катер проєкту 12150 Мангуст. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

Зараз дивляться

Швидкісний патрульний катер проєкту 12150 Мангуст – російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина – близько 20 м, максимальна швидкість – до 50 вузлів (понад 90 км/год), екіпаж – до 6 осіб.

В Оленівці на ТОТ Криму під атакою ЗСУ опинився антенний комплекс радіоелектронної розвідки. У Вітіно було уражено антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.

Крім того, у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА, у Фащівці Луганської області – склад боєприпасів підрозділу Рубікон, а в Селидовому на Донеччині – ще один склад боєприпасів противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях противника продовжується.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.