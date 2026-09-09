8 сентября и ночью на 9 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов РФ.

Поражено место запуска ударных БПЛА, катер Мангуст и другие объекты РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА оккупантов.

Также в Казачьей бухте Севастополя на ВОТ АР Крым, поражен скоростной патрульный катер проекта 12150 Мангуст. Степень нанесенных повреждений уточняется.

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Отмечается, что скоростной патрульный катер проекта 12150 Мангуст – российский патрульный катер, предназначенный для патрулирования, охраны морских районов и борьбы с маломерными целями. Длина – около 20 м, максимальная скорость – до 50 узлов (свыше 90 км/ч), экипаж – до 6 человек.

В то же время, во временно оккупированном украинском Крыму, в Оленовке, под атакой ВСУ оказался антенный комплекс радиоэлектронной разведки. В Витино была поражена антенна в радиопрозрачном куполе отдельного командно-измерительного комплекса.

Кроме того, в Докучаевске Донецкой области поражен склад БпЛА, в Фащевке Луганской области – склад боеприпасов подразделения Рубикон, а в Селидово Донецкой области – еще один склад боеприпасов противника.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается.

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