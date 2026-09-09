Катер Мангуст, склады БпЛА и боеприпасов: ВСУ поразили ряд важных объектов РФ
- 8 сентября и в ночь на 9 сентября Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов РФ, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
- В Казачьей бухте Севастополя был поражен скоростной патрульный катер проекта 12150 Мангуст.
- Также поражены объекты в Севастополе, Оленевке, Докучаевске, Селидово и Фащевке.
8 сентября и ночью на 9 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов РФ.
Поражено место запуска ударных БПЛА, катер Мангуст и другие объекты РФ
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА оккупантов.
Также в Казачьей бухте Севастополя на ВОТ АР Крым, поражен скоростной патрульный катер проекта 12150 Мангуст. Степень нанесенных повреждений уточняется.
Отмечается, что скоростной патрульный катер проекта 12150 Мангуст – российский патрульный катер, предназначенный для патрулирования, охраны морских районов и борьбы с маломерными целями. Длина – около 20 м, максимальная скорость – до 50 узлов (свыше 90 км/ч), экипаж – до 6 человек.
В то же время, во временно оккупированном украинском Крыму, в Оленовке, под атакой ВСУ оказался антенный комплекс радиоэлектронной разведки. В Витино была поражена антенна в радиопрозрачном куполе отдельного командно-измерительного комплекса.
Кроме того, в Докучаевске Донецкой области поражен склад БпЛА, в Фащевке Луганской области – склад боеприпасов подразделения Рубикон, а в Селидово Донецкой области – еще один склад боеприпасов противника.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Работа по ключевым военным целям противника продолжается.