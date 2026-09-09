Військово-морська база російських окупантів у Новоросійську зазнала комплексного удару Сил оборони України в ніч проти 9 вересня. Унаслідок атаки російські війська втратили низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт Бровді з позивним Мадяр.

Атака по цілях ворога

За його словами, удар по військово-морській базі Новоросійська здійснили Сили оборони України за участю підрозділів СБС.

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Повідомляється, що підрозділи Сил безпілотних систем атакували російські військові об’єкти в районі Анапи та Геленджика. Наші дрони знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 у районі Анапи.

У районі Геленджика також були уражені дві російські радіолокаційні станції — Каста 2Е2 та РЛС 92Н6 зі складу зенітних ракетних комплексів С-300/С-400.

Загалом протягом доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили або знищили 2 219 цілей російських військ.

Серед них:

483 одиниці особового складу, з яких 210 — ліквідовано,

49 точок вильоту безпілотників,

30 РЛС, засобів радіоелектронної розвідки, РЕБ та зв’язку,

184 одиниці автомобільної техніки,

12 артилерійських систем,

318 російських безпілотників.

Від початку вересня, з 1 до 8 вересня, підрозділи СБС уже уразили 16 201 ціль противника. Серед них — 3 289 одиниць особового складу російських військ.

We are responding to Russia’s daily terrorist strikes – effectively and practically across its entire map. Over the past 24 hours, there have been results in Novorossiysk, in the Krasnodar region. A naval base was hit, including a terminal used to load oil, military port… pic.twitter.com/Szoqds72Xc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2026

Окремо Роберт Бровді зазначив, що у вересні суттєво зросла середньодобова кількість знищеної дронами СБС живої сили РФ. Наразі цей показник становить 411 військових на добу проти 355 у середньому за добу в серпні.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Сили оборони відповідатимуть Росії на її щоденні терористичні удари.

– У Новоросійську уражено військово-морську базу: термінал, що залучений до відвантаження нафти, обʼєкти військової гавані, військові кораблі, носії Калібрів, – наголосив президент.

У СБУ уточнили, що в районі Новоросійська зафіксовано ураження об’єктів зберігання мазуту та інфраструктури термінала Шесхаріс. На території військово-морської бази та мазутного термінала зафіксовано пожежі. Також підтверджено вибухи в районах базування кораблів.

Зеленський подякував за роботу воїнам СБУ, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил, Головного управління розвідки та прикордонникам.

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