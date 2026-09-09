Взрывы в Днепре 9 сентября: горят склад и частный дом, есть пострадавшие
В результате взрывов в Днепре утром 9 сентября люди оказались под завалами поврежденного дома.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 9 сентября: что известно
В результате российского удара в Днепре сразу возникло несколько пожаров. В частности, загорелись склад со строительными материалами и частный жилой дом.
Кроме того, в городе повреждены более 10 частных домов и как минимум одно многоэтажное здание.
Сначала сообщалось, что в подвале поврежденного дома могут находиться люди. На месте работали все экстренные службы.
Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов дома троих человек.
На данный момент известно, что в результате взрывов в Днепре сегодня пострадали два человека. 51-летнего мужчину и 52-летнюю женщину госпитализировали. 15-летний парень, который находился в разрушенном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается.
Пожар, возникший на месте взрыва в Днепре, продолжают тушить.
Информация об окончательных последствиях взрывов в Днепре 9 сентября уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА