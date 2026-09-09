В результате взрывов в Днепре утром 9 сентября люди оказались под завалами поврежденного дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 9 сентября: что известно

В результате российского удара в Днепре сразу возникло несколько пожаров. В частности, загорелись склад со строительными материалами и частный жилой дом.

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Кроме того, в городе повреждены более 10 частных домов и как минимум одно многоэтажное здание.

Сначала сообщалось, что в подвале поврежденного дома могут находиться люди. На месте работали все экстренные службы.

Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов дома троих человек.

На данный момент известно, что в результате взрывов в Днепре сегодня пострадали два человека. 51-летнего мужчину и 52-летнюю женщину госпитализировали. 15-летний парень, который находился в разрушенном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается.

Пожар, возникший на месте взрыва в Днепре, продолжают тушить.

Информация об окончательных последствиях взрывов в Днепре 9 сентября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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