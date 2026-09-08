Російські війська ввечері 8 вересня здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК увечері 8 вересня.

Росіяни атакували ТЕС ДТЕК: які наслідки

Унаслідок чисельних ворожих атак обладнання теплоелектростанції зазнало суттєвих пошкоджень.

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– Росія здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання, – йдеться в повідомленні компанії.

В ДТЕК додали, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували теплоелектростанції понад 230 разів.

Нагадаємо, 18 серпня окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Об’єкт зазнав значних пошкоджень і повністю припинив генерацію електроенергії.

Серед працівників станції постраждалих не було, проте обладнання зазнало суттєвих руйнувань.

17 серпня російські війська атакували одне з підприємств ДТЕК Енерго – шахту на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства, ще один отримав поранення.

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