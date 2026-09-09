Утром 9 сентября в Киеве прогремели взрывы во время атаки дронов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 9 сентября: что известно

Во время воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ предупреждали о реактивном БпЛА прямо над Киевом и призывали жителей укрываться.

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Позже Виталий Кличко сообщил, что беспилотник попал в 22-этажный жилой дом в Дарницком районе столицы на уровне 11–12 этажей. На 12-м этаже произошло возгорание и обрушение стен.

На место взрыва в Киеве прибыли экстренные службы.

На данный момент известно о шести пострадавших в результате взрывов в Киеве сегодня, среди них — беременная женщина.

Троих человек госпитализировали.

Информация о масштабах ущерба, нанесенного взрывами в Киеве 9 сентября, сейчас уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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