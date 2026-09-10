У ніч проти 10 вересня Росія атакувала Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Атака на Кривий Ріг 10 вересня: що відомо

Російські ударні безпілотники атакували п’ять локацій у Центрально-Міському та Саксаганському районах Кривого Рогу. На двох із них після влучань виникли пожежі, які продовжували гасити рятувальники.

Зараз дивляться

Внаслідок атаки на Кривий Ріг сьогодні пошкоджено приватні і багатоповерхові житлові будинки. Руйнувань також зазнали заклади освіти, культури та об’єкти бізнесу.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Кривий Ріг 10 вересня поранення дістали двоє людей.

Один чоловік перебуває у важкому стані, стан другого постраждалого оцінюють як середньої тяжкості. Обох доправили до лікарні, вони перебувають в операційній.

На місцях ударів проводиться аварійно-рятувальна операція.

Для допомоги постраждалим у Центрально-Міському районі розгорнули штаб біля найближчого фонтана.

Містянам обіцяють надати будівельні матеріали, прийматимуть заяви на допомогу від міста, також працюватимуть комунальні бригади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.