Вибухи в Сумах 9 вересня стали наслідком атаки РФ. Ворог влучив дроном по території торгово-розважального центру. Наразі відомо про одного загиблого.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи в Сумах 9 вересня: які наслідки

– Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою. Також є поранені, – написав він.

Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа.

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На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.

– Існує загроза повторних ударів. Не перебувайте поруч із місцем влучання та залишайтеся у безпечних місцях, – зауважив Григоров.

В 20:27 Григоров уточнив, що відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах.

Нагадаємо, 28 серпня ворог вдарив ракетами по промисловій зоні Сум. Були зафіксовані руйнування. Удар спричинив загорання господарських приміщень та автівок.

Дістали поранення семеро людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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