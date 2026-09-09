Вибухи в Сумах 9 вересня: росіяни влучили в ТРЦ, є постраждалі
Вибухи в Сумах 9 вересня стали наслідком атаки РФ. Ворог влучив дроном по території торгово-розважального центру. Наразі відомо про одного загиблого.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Вибухи в Сумах 9 вересня: які наслідки
– Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою. Також є поранені, – написав він.
Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа.
На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.
– Існує загроза повторних ударів. Не перебувайте поруч із місцем влучання та залишайтеся у безпечних місцях, – зауважив Григоров.
В 20:27 Григоров уточнив, що відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах.
Нагадаємо, 28 серпня ворог вдарив ракетами по промисловій зоні Сум. Були зафіксовані руйнування. Удар спричинив загорання господарських приміщень та автівок.
Дістали поранення семеро людей.
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