У ніч проти 10 вересня ворог продовжив третю добу поспіль атакували Київську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київську область 10 вересня: що відомо

Загалом, упродовж трьох діб унаслідок російських ударів у Київській області пошкоджено 32 об’єкти.

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Серед них — 26 приватних житлових будинків, чотири транспортні засоби та два виробничо-складські приміщення. Найбільше пошкоджень зафіксували у Фастівському та Бучанському районах.

Внаслідок атак на Київську область постраждали троє людей. За словами Ткаченка, їм надали всю необхідну допомогу.

На місцях російських ударів продовжують працювати відповідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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