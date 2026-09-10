В ночь на 10 сентября враг продолжил уже третьи сутки подряд атаковать Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киевскую область 10 сентября: что известно

В общей сложности за три дня в результате российских ударов в Киевской области повреждено 32 объекта.

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Среди них — 26 частных жилых домов, четыре транспортных средства и два производственно-складских помещения. Больше всего повреждений зафиксировали в Фастовском и Бучанском районах.

В результате атак на Киевскую область пострадали три человека. По словам Ткаченко, им оказали всю необходимую помощь.

На местах российских ударов продолжают работать соответствующие службы. Специалисты осматривают поврежденные дома и устраняют последствия атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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