Уночі проти 25 вересня російські війська здійснили атаку на Житомирську область.

Про наслідки атаки повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Атака на Житомирську область 25 вересня: що відомо

За словами Віталія Бунечка, вночі російські війська знову атакували Житомирську область. Унаслідок ударів постраждали об’єкти транспортної інфраструктури.

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На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники ДСНС локалізували загоряння.

За попередніми даними обласної влади, інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок атаки на Житомирську область сьогодні, 25 вересня, наразі немає.

Детальніші дані про масштаби пошкоджень транспортної інфраструктури поки не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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