Упродовж нічної атаки на Україну армія РФ застосувала безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 вересня: що відомо

Починаючи з 18:00 26 вересня, російські війська атакували Україну 170 безпілотниками.

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Так, під час нічної атаки на Україну противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що в тимчасово захопленому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 27 вересня протиповітряна оборона збила або приглушила 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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