У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, після чого дістав вибухонебезпечний предмет та погрожував його підірвати.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

У Вінниці нетверезий водій після ДТП погрожував гранатою

Інцидент стався 28 вересня близько 23:00 у Вінниці на вулиці Хмельницьке шосе, де відбулося зіткнення за участю трьох автомобілів.

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Під час оформлення ДТП правоохоронцями водій автомобіля Nissan, який мав виражені ознаки сп’яніння, дістав гранату й заявив про намір її підірвати, стверджують в поліції.

Після цього керманич зачинився всередині салону власного транспортного засобу разом із боєприпасом.

Поліцейські перекрили ділянку та забезпечили об’їзд для інших транспортних засобів на безпечну відстань від місця події.

За інформацією правоохоронців, перемовини із чоловіком тривали всю ніч. Лише близько 4:00 ранку чоловік погодився віддати вибухонебезпечний предмет та вийти з автомобіля.

Як з’ясували правоохоронці під час перевірки, фігурант нещодавно самовільно залишив військову частину.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За цією статтею передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Наразі із затриманим чоловіком тривають необхідні процесуальні дії.

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