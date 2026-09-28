У понеділок, 28 вересня, російські окупаційні війська знову завдали удару по фармацевтичному заводу Дарниця у Києві.

Про це повідомили в компанії Дарниця, а також підтвердила член стратегічної ради фармацевтичної компанії та співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій.

Завод Дарниця у Києві потрапив під атаку: які наслідки

У компанії Дарниця наголосили, що найголовніше — серед співробітників підприємства немає постраждалих внаслідок російської атаки.

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— Сьогодні, у понеділок, 28 вересня, росія знову завдала удари по фармацевтичному заводу Дарниця. Найважливіше: постраждалих немає. Всі живі. Важко звикнути до думки, що місце, куди люди щодня приходять працювати і виробляти ліки для інших людей, знову стає ціллю, — зазначила Загорій.

У фармацевтичній компанії Дарниця та керівництві підприємства закликали українців та медіа утриматися від публікації будь-яких фото та відео з місця подій, а також не розголошувати деталі щодо наслідків удару.

— Рідний, Київ, тримайся. Велике прохання не публікувати фото та відео з місця подій. Це стосується не тільки нашого бізнесу. Не допомагайте ворогу, — йдеться у повідомленні компанії.

Варто зазначити, що це вже не перший подібний удар. Зокрема, 23 вересня Росія атакувала фармацевтичний завод Дарниця у Києві. Тоді обійшлося без загиблих, проте в компанії просили не поширювати наслідки обстрілу.

Крім заводу, будівля Національної академії наук України у Шевченківському районі Києва пошкоджена внаслідок російської атаки. На місці спалахнула масштабна пожежа, є загиблі та постраждалі.

Також один із корпусів Міністерства освіти і науки України потрапив під удар, проте там обійшлося без постраждалих серед працівників.

Фото: Катерина Загорій

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