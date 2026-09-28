РФ знову вдарила по фармзаводу Дарниця у Києві: які наслідки
- Російські війська 28 вересня знову завдали удару по фармацевтичному заводу Дарниця у Києві.
- Унаслідок атаки ніхто зі співробітників підприємства не постраждав, а в компанії закликали дотримуватися інформаційної тиші.
У понеділок, 28 вересня, російські окупаційні війська знову завдали удару по фармацевтичному заводу Дарниця у Києві.
Про це повідомили в компанії Дарниця, а також підтвердила член стратегічної ради фармацевтичної компанії та співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій.
Завод Дарниця у Києві потрапив під атаку: які наслідки
У компанії Дарниця наголосили, що найголовніше — серед співробітників підприємства немає постраждалих внаслідок російської атаки.
— Сьогодні, у понеділок, 28 вересня, росія знову завдала удари по фармацевтичному заводу Дарниця. Найважливіше: постраждалих немає. Всі живі. Важко звикнути до думки, що місце, куди люди щодня приходять працювати і виробляти ліки для інших людей, знову стає ціллю, — зазначила Загорій.
У фармацевтичній компанії Дарниця та керівництві підприємства закликали українців та медіа утриматися від публікації будь-яких фото та відео з місця подій, а також не розголошувати деталі щодо наслідків удару.
— Рідний, Київ, тримайся. Велике прохання не публікувати фото та відео з місця подій. Це стосується не тільки нашого бізнесу. Не допомагайте ворогу, — йдеться у повідомленні компанії.
Варто зазначити, що це вже не перший подібний удар. Зокрема, 23 вересня Росія атакувала фармацевтичний завод Дарниця у Києві. Тоді обійшлося без загиблих, проте в компанії просили не поширювати наслідки обстрілу.
Крім заводу, будівля Національної академії наук України у Шевченківському районі Києва пошкоджена внаслідок російської атаки. На місці спалахнула масштабна пожежа, є загиблі та постраждалі.
Також один із корпусів Міністерства освіти і науки України потрапив під удар, проте там обійшлося без постраждалих серед працівників.
Фото: Катерина Загорій