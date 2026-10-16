Росія двічі атакувала Чортків на Тернопільщині: пошкоджено підприємство
- Росія двічі атакувала Чортків уночі 16 жовтня.
- Пошкоджено приміщення виробничого підприємства.
Уночі 16 жовтня російські війська двічі атакували місто Чортків Тернопільської області. Внаслідок ударів пошкоджено приміщення виробничого підприємства, виникла пожежа.
Про це близько 6:00 повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.
Атака на Чортків 16 жовтня: що відомо про наслідки
За словами Тараса Пастуха, після атак на місці влучання працювали рятувальники ДСНС.
Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено приміщення виробничого підприємства в Чорткові. Площа пожежі становила 15 кв. м.
Станом на 07:20 рятувальники ліквідували займання. Інформація про потерпілих не надходила.
Нагадаємо, що під час атаки на Івано-Франківськ 11 жовтня загинули троє військових, ще троє людей дістали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки і комерційна нерухомість.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.