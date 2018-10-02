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Голкіпер Маккабі дуже мило спародіював муки форварда суперника

Воротар Маккабі Предраг Райкович спародіював муки після зіткнення з ним суперника.

У матчі ізраїльської Прем’єр-ліги зустрічалися між собою Маккабі та Хапоель (0:0).

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Після зіткнення з сьомим номером Хапоеля воротар жовтих Предраг Райковіч схопився, як ні в чому не бувало. Після чого він побачив, що суперник продовжує кататися по газону, тримаючись за ногу.

В ту ж секунду кіпер ніби-то відчув раптовий приступ фантомного болю в попереку і по-театральному приліг поряд.

Раніше Факти ICTV писали, що футболістка пішла у нокаут після удару м’ячем в обличчя.

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