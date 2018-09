Зірка французького Парі Сен-Жермен Неймар намазав обличчя кремом в перерві матчу сьомого туру чемпіонату Франції проти Реймса.

Відповідне відео розмістили в Twitter-акаунті Goal, іронічно підписавши пост “Сонцезахисний? Зволожуючий? Крем від зморшок?”

Користувачі мережі почали жартувати над футболістом в коментарях. Кім Кардашян від футболу, – проіронізував один. Кекс? Пиріг? Кокаїн? – посміявся інший. Він скоріше рекламний хлопчик, ніж футболіст. Йому більше личить піклуватися про обличчя, – розкритикував гравця ще один користувач.

Sunscreen? Moisturizer? Wrinkle cream?

PSG star Neymar taking care of his face at half-time pic.twitter.com/sV9BI3I9PB

— Goal (@goal) 26 сентября 2018 г.