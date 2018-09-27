PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Кім Кардашян у футболі? Неймара обсміяли за крем для обличчя/

Кім Кардашян у футболі? Неймара обсміяли за крем для обличчя

Форвард ПСЖ Немар намазав кремом обличчя в перерві матчу з Реймсом і став жертвою насмішок.

Зірка французького Парі Сен-Жермен Неймар намазав обличчя кремом в перерві матчу сьомого туру чемпіонату Франції проти Реймса.

Відповідне відео розмістили в Twitter-акаунті Goal, іронічно підписавши пост “Сонцезахисний? Зволожуючий? Крем від зморшок?”

Читайте: Сльози Роналду: Криштіану встановив рекорд в Лізі чемпіонів

Користувачі мережі почали жартувати над футболістом в коментарях. Кім Кардашян від футболу, – проіронізував один. Кекс? Пиріг? Кокаїн? – посміявся інший. Він скоріше рекламний хлопчик, ніж футболіст. Йому більше личить піклуватися про обличчя, – розкритикував гравця ще один користувач.

Матч 7-го туру чемпіонату Франції ПСЖ – Реймс відбувся 26 вересня в Парижі і завершився перемогою підопічних Тухеля з рахунком 4:1. Неймар забив один гол з пенальті.

До речі, Олександр Зінченко знявся у потужному проморолику FIFA разом з Роналду та Неймаром.

ФотоAndre DurÃo | Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Подружжя з ожирінням зруйнувало триповерховий будинок під час сексу
Старрідж щосили в’їхав голкіперу ПСЖ поміж ніг
Салах гнівно відреагував на гол Фірміно в ворота ПСЖ
Секс-лялька для педофілів: британець потрапив під суд через інтимну покупку
Під час футбольного матчу з вертольота посипалися гроші
Маленький сніжний барс намагається налякати маму – реакція вражає
Хакерська атака – Дизель Шоу показав, що відбувається насправді
Зінченко у потужному проморолику FIFA разом з Роналду та Неймаром
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка