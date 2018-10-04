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Яблонець — Динамо: прогноз букмекерів на матч

Яблонець на стадіоні Стршельніце зіграє проти Динамо у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.

Динамо у четвер, 4 жовтня, проведе матч в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи, в якому біло-сині на виїзді на стадіоні Стршельніце зіграють проти чеського Яблонця.

На думку букмекерів мінімальним фаворитом матчу є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Яблонця приймають ставки з коефіцієнтом 2.80. Успіх киян оцінюють в 2.70. Нічийний результат зустрічі — 3.20.

Читайте: Результати та відео матчів 10-го туру УПЛ Де дивитися Яблонець — Динамо Шахтар розписав мирову з Ліоном на виїзді

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.

ФотоFC Jablonec, FC Dynamo Kyiv.

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