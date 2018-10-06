Льюїс Хемілтон взяв поул Гран-прі Японії, який став 80-м у його кар’єрі.

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон зробив ще один крок до перемоги у Чемпіонаті з Формули 1 у 2018 році.

На 17 етапі у Японії , що відбудеться 7 вересня, він стартуватиме першим. Поряд з ним на стартовій решітці за підсумками кваліфікації звично розташувався його напарник по команді Валттері Боттас. А трійку замкнув гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Найближчий суперник Хемілтона по Чемпіонату – Себастьян Феттель стартуватиме лише 9 із результатом 1:32.192.

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Зазначимо, що третій відрізок кваліфікації виявився дощовим, і лише команда Mercedes встигла вчасно зорієнтуватися і показати результат фактично ще на сухій трасі.

РЕЗУЛЬТАТИ КВАЛІФІКАЦІЇ Пілот Команда 2 сесія 3 сесія М Час Кр М Час Кр 1. Л.Хемілтон Mercedes 2 1:28.017 3 1 1:27.760 5 2. В.Боттас Mercedes 1 1:27.987 4 2 1:28.059 5 3. М.Ферстаппен Red Bull 5 1:28.849 3 3 1:29.057 4 4. К.Райкконен Ferrari 4 1:28.595 3 4 1:29.521 6 5. Р.Грожан Haas 8 1:29.678 5 5 1:29.761 4 6. Б.Хартлі ToroRosso 10 1:29.848 4 6 1:30.023 5 7. П.Гаслі Toro Rosso 9 1:29.810 4 7 1:30.093 5 8. Е.Окон Racing Point FI 6 1:28.538 5 8 1:30.126 5 9. С.Феттель Ferrari 3 1:28.279 3 9 1:32.192 6 10. C.Перес Racing Point FI 7 1:29.567 4 10 1:37.229 5 11. Ш.Леклер Sauber 11 1:29.864 5 12. К.Магнуссен Haas 12 1:30.226 5 13. К.Сайнс Renault 13 1:30.490 5 14. Л.Стролл Williams 14 1:30.714 3 15. Д.Ріккардо Red Bull 15 – 1 16.Н.Хюлкенберг Renault 17. С.Сіроткін Williams 18. Ф.Алонсо McLaren 19. С.Вандорн McLaren 20. М.Еріксон Sauber

До слова, Гран-прі Японії можна подивитись у прямому ефірі на телеканалі Перший Автомобільний 7 вересня, о 8 ранку. Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах F1analytic.com, Sport Stream, Live TV.

Фото: gettyimages.