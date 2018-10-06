Льюїс Хемілтон взяв поул Гран-прі Японії, який став 80-м у його кар’єрі.
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон зробив ще один крок до перемоги у Чемпіонаті з Формули 1 у 2018 році.
На 17 етапі у Японії , що відбудеться 7 вересня, він стартуватиме першим. Поряд з ним на стартовій решітці за підсумками кваліфікації звично розташувався його напарник по команді Валттері Боттас. А трійку замкнув гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Найближчий суперник Хемілтона по Чемпіонату – Себастьян Феттель стартуватиме лише 9 із результатом 1:32.192.
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Зазначимо, що третій відрізок кваліфікації виявився дощовим, і лише команда Mercedes встигла вчасно зорієнтуватися і показати результат фактично ще на сухій трасі.
РЕЗУЛЬТАТИ КВАЛІФІКАЦІЇ
|Пілот
|Команда
|2 сесія
|3 сесія
|М
|Час
|Кр
|М
|Час
|Кр
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes
|2
|1:28.017
|3
|1
|1:27.760
|5
|2. В.Боттас
|Mercedes
|1
|1:27.987
|4
|2
|1:28.059
|5
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|5
|1:28.849
|3
|3
|1:29.057
|4
|4. К.Райкконен
|Ferrari
|4
|1:28.595
|3
|4
|1:29.521
|6
|5. Р.Грожан
|Haas
|8
|1:29.678
|5
|5
|1:29.761
|4
|6. Б.Хартлі
|ToroRosso
|10
|1:29.848
|4
|6
|1:30.023
|5
|7. П.Гаслі
|Toro Rosso
|9
|1:29.810
|4
|7
|1:30.093
|5
|8. Е.Окон
|Racing Point FI
|6
|1:28.538
|5
|8
|1:30.126
|5
|9. С.Феттель
|Ferrari
|3
|1:28.279
|3
|9
|1:32.192
|6
|10. C.Перес
|Racing Point FI
|7
|1:29.567
|4
|10
|1:37.229
|5
|11. Ш.Леклер
|Sauber
|11
|1:29.864
|5
|12. К.Магнуссен
|Haas
|12
|1:30.226
|5
|13. К.Сайнс
|Renault
|13
|1:30.490
|5
|14. Л.Стролл
|Williams
|14
|1:30.714
|3
|15. Д.Ріккардо
|Red Bull
|15
|–
|1
|16.Н.Хюлкенберг
|Renault
|17. С.Сіроткін
|Williams
|18. Ф.Алонсо
|McLaren
|19. С.Вандорн
|McLaren
|20. М.Еріксон
|Sauber
До слова, Гран-прі Японії можна подивитись у прямому ефірі на телеканалі Перший Автомобільний 7 вересня, о 8 ранку. Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах F1analytic.com, Sport Stream, Live TV.
Фото: gettyimages.