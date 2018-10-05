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Ультрас Динамо побилися з чеськими фанатами

Напередодні матчу Ліги Європи між Динамо та Яблонцем вболівальники команд влаштували бійку.

У Чехії перед матчем другого туру Ліги Європи УЄФА між Яблонцем і київським Динамо відбулася бійка вболівальників.

За деякими даними, в бійці брали участь до 60-70-людина.

Про це повідомляється на сторінці спільноти Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Читайте: Ворскла за три хвилини злила “виграний” матч Спортингу

У бійку оперативно втрутилася поліція, яка припинила заворушення.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу у матчі з Яблонцем, ведучи у рахунку 2:0.

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