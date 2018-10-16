Збірна України в рамках четвертого туру Ліги націй зустрічалася зі збірною Чехії на ОСК Металіст.
Україна — Чехія – 1:0
Голи: Маліновський (43)
Україна: П’ятов, Матвієнко, Ракицький, Бурда, Караваєв, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський (Зінченко, 85), Яремчук, Коноплянка (Циганков, 69), Марлос.
Чехія: Павленка, Селассі, Челюстка, Брабец, Новак, Павелка, Барак, Видра (Змргал, 67), Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Шик (Крменчик, 73).
Збірна України в рамках четвертого туру Ліги націй зустрічалася зі збірною Чехії. Зустріч пройшла у Харкові на ОСК Металіст і завершилася з рахунком 1:0.
Рахунок у матчі відкрили підопічні Шевченка під кінець першого тайму. Караваєв відпасував з правого флангу в центр штрафного на Яремчука, який скинув м’яч під удар Малиновському, після чого Руслан пробив сітку воріт Павленка.
У другому таймі обидві команди мали хороші моменти, однак вразити сітку воріт так і не зуміли.
У підсумку, перемога над Чехією дозволила підопічним Андрія Шевченка достроково, з першого місця пробитися до елітного дивізіону А.
Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу четвертого туру Ліги націй Україна — Чехія.
Фото: Česká fotbalová reprezentace.