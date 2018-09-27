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УЄФА анонсувала систему VAR в Лізі чемпіонів

УЄФА анонсувала введення системи відеоповторів (VAR) в матчах Ліги чемпіонів.

УЄФА в своєму офіційному Twitter-акаунті анонсувала введення системи відеоповторів (VAR) в матчах Ліги чемпіонів.

Виконавчий комітет УЄФА зібрався сьогодні вранці в Будинку європейського футболу в Ньоні і постановив, що VAR буде використовуватися в Лізі чемпіонів, починаючи з сезону-2019/20 (зі стадії плей-офф, в серпні 2019 року).

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Крім того, було вирішено, що система відеоповторів буде також використовуватися на Суперкубку УЄФА-2019.

— Ми впевнені, що до введення системи відеоповторів в серпні 2019 року в нас буде достатньо часу для створення надійної системи і підготовки відповідних осіб з метою забезпечення ефективної та успішної реалізації VAR в Лізі чемпіонів, – заявив президент УЄФА Олександр Чеферін.

Згодом УЄФА планує використання VAR у фінальній частині Євро-2020, в Лізі Європи 2020/21 (починаючи, зі стадії групового етапу) і в фіналі Ліги Націй 2021 року.

Нагадаємо, раніше відеоповтори були введені ФІФА на чемпіонаті світу – 2018, який пройшов в Росії. Починаючи з нинішнього сезону систему почали використовувати в деяких європейських чемпіонатах.

До речі, УЄФА планує створити ще один клубний турнір.

Фото: Getty Images.

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