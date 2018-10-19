За підсумками жеребкування Еліна Світоліна потрапила в Білу групу, її суперницями стали тенісистки із Данії та Чехії.

У Сінгапурі пройшла церемонія жеребкування Підсумкового турніру року WTA (Жіноча тенісна асоціація. – Ред.), повідомляється на офіційному сайті.

Суперницями Еліни Світоліної в боротьбі за 1-2 місця і вихід в півфінал будуть Каролін Возняцкі (Данія), Петра Квітова (Чехія) і Кароліна Плишкова (Чехія).

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Червона група: Ангелік Кербер (Німеччина), Наомі Осака (Японія), Слоан Стівенс (США) і Кікі Бертенс (Нідерланди).

Підсумковий турнір року-2018 відбудеться у Сінгапурі з 21 по 28 жовтня.

Раніше Факти ICTV писали, що Еліна Світоліна відмовила в інтерв’ю Eurosport Russia під час Відкритого чемпіонату США в Нью-Йорку.

Фото: elisvitolina