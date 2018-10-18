Даяна Ястремська вийшла у другий півфінал турніру WTA за місяць.
Українка Даяна Ястремська виграла восьмий поєдинок, продовживши свою вражаючу переможну серію і вийшла до півфіналу турніру BGL BNP Paribas Luxembourg Open.
У чвертьфіналі українка обіграла росіянку Маргариту Гаспарян всього за 62 хвилини – 6:1, 6:4.
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Цікаво, що на перший сет Даяна витратила лише 23 хвилини.
Після тріумфу на змаганнях в Гонконзі 18-річна Даяна Ястремська знову пробилася в півфінал. У матчі 1/2 фіналу Даяна зіграє з 47-ю ракеткою світу Беліндою Бенчіч (Швейцарія).
Фото: Jimmie48.
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