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Ястремська розгромила росіянку та пройшла до півфіналу у Люксембурзі

Даяна Ястремська вийшла у другий півфінал турніру WTA за місяць.

Українка Даяна Ястремська виграла восьмий поєдинок, продовживши свою вражаючу переможну серію і вийшла до півфіналу турніру BGL BNP Paribas Luxembourg Open.

У чвертьфіналі українка обіграла росіянку Маргариту Гаспарян всього за 62 хвилини – 6:1, 6:4.

Читайте: Даяна Ястремська піднялася на 36 позицій у рейтингу найкращих тенісисток світу

Цікаво, що на перший сет Даяна витратила лише 23 хвилини.

Після тріумфу на змаганнях в Гонконзі 18-річна Даяна Ястремська знову пробилася в півфінал. У матчі 1/2 фіналу Даяна зіграє з 47-ю ракеткою світу Беліндою Бенчіч (Швейцарія).

ФотоJimmie48.

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