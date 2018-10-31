Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів, що розглядає можливість збільшення числа учасників чемпіонату світу 2022 року.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів про можливе збільшення кількості учасників чемпіонату світу вже на наступному Мундіалі, який пройде в Катарі в 2022 році.

Про це повідомляє видання Reuters.

— Ми вирішили збільшити число команд у фінальній стадії чемпіонату світу з 32 до 48, і це нововведення вступить в силу в 2026 році. Чи станеться це у 2022 році? Ми розглядаємо таку можливість. Якщо це реально здійснити, то чому б і ні? Вже йде обговорення цієї теми з нашими катарським друзями та іншими представниками регіону, і ми сподіваємося, що ідею вдасться втілити, – сказав Інфантіно.

У нинішньому форматі, який передбачає участь 32 команд, чемпіонат світу проводиться з 1998 року.

Нагадаємо, ФІФА готує революційні зміни у правилах.

Фото: Sain Alizada | Dreamstime.com