Пряму трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном покаже телеканал Футбол 1.

У четвертому матчі групового етапу Ліги Європи УЄФА Динамо Київ вдома зіграє з французьким Ренном. Матч пройде 8 листопада у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19:55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Динамо Київ — Ренн на Фактах ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv.