Пряму трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном покаже телеканал Футбол 1.
У четвертому матчі групового етапу Ліги Європи УЄФА Динамо Київ вдома зіграє з французьким Ренном. Матч пройде 8 листопада у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.
Початок матчу о 19:55.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Читайте: Шахтар у доданий час вирвав перемогу у Динамо Ліга Європи: календар та результати матчів Динамо — Ренн: прогноз букмекерів на матч
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Динамо Київ — Ренн на Фактах ICTV.
Фото: FC Dynamo Kyiv.