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Где смотреть Динамо — Ренн

Прямую трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном покажет телеканал Футбол 1.

В четвертом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА Динамо Киев дома сыграет с французским Ренном. Матч пройдет 8 ноября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19:55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Динамо Киев – Ренн на Фактах ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv.

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