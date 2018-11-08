Прямую трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном покажет телеканал Футбол 1.
В четвертом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА Динамо Киев дома сыграет с французским Ренном. Матч пройдет 8 ноября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Начало матча в 19:55.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Шахтер в добавленное время вырвал победу в Динамо Лига Европы: календарь и результаты матчей Динамо — Ренн: прогноз букмекеров на матч
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Динамо Киев – Ренн на Фактах ICTV.
Фото: FC Dynamo Kyiv.