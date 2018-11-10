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Усик — Белью: онлайн-трансляція бою

Дивіться онлайн трансляцію бою між Олександром Усиком (15-0, 11 КО) і британцем Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) на Фактах ICTV, 10 листопада, о 23.30.

Олександр Усик та Тоні Белью вийдуть в ринг 21-тисячної Манчестер Арени 10 листопада. Бій відбуватиметься у першій важкій вазі. На поєдинок з британцем Усик висунув всі свої пояси WBA, IBF, WBO, WBC та The Ring.

Для британського боксера цей бій – його лебедина пісня – або він вийде з рингу у Манчестері чемпіоном, або піде боксером, який програв бій за пояси.

Читайте: Де та коли дивитися бій Усик — Белью

Для Усика цей бій може стати останнім у важкій вазі, адже українець має величезні плани на хевівейт. Тому, Белью це, по суті, перша сходинка для щоб зустрітися з Ентоні Джошуа та Ділліаном Вайтом.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, беззаперечним переможцем протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1,13. Тоді як успіх британця Белью оцінюється котируванням 6,50. А нічийний результат зустрічі – 26,0.

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