Пряму трансляцію бою між чемпіоном за версією WBO, WBA, IBF та WBC Олександром Усиком і британцем Тоні Белью вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер 10 листопада.

Бій Усик — Белью відбудеться 10 листопада у Манчестері.

Поєдинок пройде на стадіоні Манчестер Арена.

На кону бою стоятимуть пояси, якими володіє український боксер, за версіями: WBC, WBO, WBA, IBF та The Ring.

Підтримати нашого чемпіона можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер. Початок боксерського вечора заплановано на 22.30, однак фактично бій Усик — Белью розпочнеться близько 23.30.

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Крім того, поєдинок у Манчестері буде транслювати канал Sky Sports.

Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик — Белью можна буде подивитися на Фактах ICTV.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images.