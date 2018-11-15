Пряму трансляцію матчу п’ятого туру Ліги націй між Словаччиною та Україною покаже телеканал Україна.

У п’ятому турі Ліги націй УЄФА збірна України на виїзді зіграє зі збірною Словаччини. Матч пройде 16 листопада у Трнаві на стадіоні Антона Малатинського.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та Україна.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Словаччина – Україна на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ/FFU.