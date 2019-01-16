Юна футболістка з американського Міссурі Аріана дос Сантос вражає своєю технікою на футбольному полі.
Семирічна футболістка з американського штату Міссурі Аріана дос Сантос вражає своїми футбольними навичками.
Дівчинку тренує її батько, але за його словами у Аріани було присутнє гольове чуття та техніка ще з дворічного віку.
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Аріана легко обігрує команду хлопчиків, демонструючи свою чудову техніку.
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Нині на сторінку дівчинки в Instagram підписано понад 100 тис. підписників, але серед них є такі зірки світового футболу як бразилець Неймар та португалець Криштіану Роналду.
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Влітку цього року дос Сантос отримала запрошення на тренування Барселони і пробула у стані блаугранас 10 днів.
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Раніше футболіст дортмундської Боруссії Сіндзі Кагава змусив плакати маленького хлопчика демонструючи свої фінти.
Фото: Ariana Dos Santos.