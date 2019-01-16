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На неї підписані Неймар і Роналду! 7-річна дівчинка вражає фінтами і технікою

Юна футболістка з американського Міссурі Аріана дос Сантос вражає своєю технікою на футбольному полі.

Ариана Дос Сантос

Семирічна футболістка з американського штату Міссурі Аріана дос Сантос вражає своїми футбольними навичками.

Дівчинку тренує її батько, але за його словами у Аріани було присутнє гольове чуття та техніка ще з дворічного віку.

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Аріана легко обігрує команду хлопчиків, демонструючи свою чудову техніку.

 

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Допис, поширений Ariana Dos Santos (@arianadossantos10)

Нині на сторінку дівчинки в Instagram підписано понад 100 тис. підписників, але серед них є такі зірки світового футболу як бразилець  Неймар та португалець Криштіану Роналду.

 

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Допис, поширений Ariana Dos Santos (@arianadossantos10)

Влітку цього року дос Сантос отримала запрошення на тренування Барселони і пробула у стані блаугранас 10 днів.

 

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Допис, поширений Ariana Dos Santos (@arianadossantos10)

Раніше футболіст дортмундської Боруссії Сіндзі Кагава змусив плакати маленького хлопчика демонструючи свої фінти.

Фото: Ariana Dos Santos.

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