Футболіст дортмундської Боруссії Сіндзі Кагава змусив плакати маленького хлопчика демонструючи свої фінти.

Хавбек Боруссії Дортмунд Сіндзі Кагава довів до сліз маленького хлопчика.

У 2017 році Кагава зустрічався з цим же хлопчиком і серією фінтів змусив його розплакатися. Тепер японець знову покликав дитину пофінтити і знову довів його до істерики.

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Сам Кагава назвав це відео “Сіндзі проти Цубаси. Реванш”.

У ролику Кагава декілька разів прокидає хлопчику м’яч між ніг та фінтить. Хлопчик є сином друга футболіста.

У нинішньому сезоні Бундесліги Кагава провів один матч за джмелів.

До речі, український футзаліст забив знущальний гол, прокинувши між ніг чотирьом суперникам.

Фото: Cosmin Iftode | Dreamstime.com.