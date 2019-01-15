PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Футболіст Боруссії довів до сліз дитину своїми фінтами/

Футболіст Боруссії довів до сліз дитину своїми фінтами

Футболіст дортмундської Боруссії Сіндзі Кагава змусив плакати маленького хлопчика демонструючи свої фінти.

Синдзи Кагава

Хавбек Боруссії Дортмунд Сіндзі Кагава довів до сліз маленького хлопчика.

У 2017 році Кагава зустрічався з цим же хлопчиком і серією фінтів змусив його розплакатися. Тепер японець знову покликав дитину пофінтити і знову довів його до істерики.

Читайте: Король Йорданії запросив прибиральника з вулиці подивитися футбол

Сам Кагава назвав це відео “Сіндзі проти Цубаси. Реванш”.

У ролику Кагава декілька разів прокидає хлопчику м’яч між ніг та фінтить. Хлопчик є сином друга футболіста.

У нинішньому сезоні Бундесліги Кагава провів один матч за джмелів.

До речі, український футзаліст забив знущальний гол, прокинувши між ніг чотирьом суперникам.

ФотоCosmin Iftode | Dreamstime.com.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

П’яний і в компанії друга: відомий футболіст займався рукоблудством на вулиці
30 клубів за кар’єру: Гонсалес став головним тренером Карпат
Король Йорданії запросив прибиральника з вулиці подивитися футбол
Зозуля в матчі проти Гранади врятував життя одноклубнику
З Мессі та Мбаппе. EA Sports оголосила команду року FIFA 19
Машина з медиками переїхала ногу травмованому футболісту
ПСЖ віддав аматорському клубу призові у Кубку Франції
Вейн Руні заарештований у Вашингтоні
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка