Футболіст дортмундської Боруссії Сіндзі Кагава змусив плакати маленького хлопчика демонструючи свої фінти.
Хавбек Боруссії Дортмунд Сіндзі Кагава довів до сліз маленького хлопчика.
У 2017 році Кагава зустрічався з цим же хлопчиком і серією фінтів змусив його розплакатися. Тепер японець знову покликав дитину пофінтити і знову довів його до істерики.
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Сам Кагава назвав це відео “Сіндзі проти Цубаси. Реванш”.
SHINJI vs TSUBASA
Revenge#今回は引き分け#OFFの思い出 pic.twitter.com/htZDUzpBWb
— SHINJI KAGAWA / 香川真司 (@S_Kagawa0317) 14 января 2019 г.
У ролику Кагава декілька разів прокидає хлопчику м’яч між ніг та фінтить. Хлопчик є сином друга футболіста.
У нинішньому сезоні Бундесліги Кагава провів один матч за джмелів.
До речі, український футзаліст забив знущальний гол, прокинувши між ніг чотирьом суперникам.
Фото: Cosmin Iftode | Dreamstime.com.