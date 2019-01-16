Карпати отримали від Селтіка офіційний запит щодо трансферу хавбека Мар’яна Шведа.

Хавбек збірної України та львівських Карпат Мар’ян Швед невдовзі може приєднатися до шотландського Селтіка.

За інформацією ТК Футбол 1, леви отримали офіційну пропозицію щодо трансферу 21-річного півзахисника.

Окрім Селтіка претендентом на придбання гравця є київське Динамо. Проте кияни не можуть домовитися з львівським клубом щодо суми трансферу.

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А ось пропозиція кельтів у фінансовому плані виглядає значно вигіднішою.

Раніше інтерес до Шведа проявляли іспанський Леганес та турецький Фенербахче.

Зазначимо, що у контракті Шведа прописані відступні у сумі €2 млн.

Нагадаємо, Динамо домовилося про трансфер іспанського форварда Франа Соля.

Фото: УНІАН.