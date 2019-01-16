Леся Цуренко зазнала розгромної поразки у матчі другого кола Australian Open.
Українська тенісистка Леся Цуренко зачохлила ракетку у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії.
У Мельбурні українка зустрічалася з 17-річною американською тенісисткою Амандою Анісімовою і поступилася з розгромним рахунком 0:6, 2:6.
Матч тривав усього 55 хвилин.
За цей час українка допустила 3 подвійні помилки та не виконала жодної подачі на виліт.
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Минулоріч Цуренко так само завершила виступи у другому колі Australian Open.
У наступному колі Анісімова зустрінеться з білорускою Аріною Соболенко.
Нагадаємо, на Australian Open Цуренко стартувала з перемоги над росіянкою.
Фото: Katatonia82 | Dreamstime.com
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