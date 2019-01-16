PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Цуренко розгромно програла 17-річній американці/

Цуренко розгромно програла 17-річній американці

Леся Цуренко зазнала розгромної поразки у матчі другого кола Australian Open.

Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко зачохлила ракетку у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

У Мельбурні українка зустрічалася з 17-річною американською тенісисткою Амандою Анісімовою і поступилася з розгромним рахунком 0:6, 2:6.

Матч тривав усього 55 хвилин.

За цей час українка допустила 3 подвійні помилки та не виконала жодної подачі на виліт.

Читайте: Світоліна впоралася з суперницею за одну годину на Australian Open

Минулоріч Цуренко так само завершила виступи у другому колі Australian Open.

У наступному колі Анісімова зустрінеться з білорускою Аріною Соболенко.

Нагадаємо, на Australian Open Цуренко стартувала з перемоги над росіянкою.

ФотоKatatonia82 | Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скандальна тенісистка показала фанатам середній палець після поразки
Світоліна впоралася з суперницею за одну годину на Australian Open
Ястремська здолала екс-першу ракетку світу на Australian Open
Збірна України з тенісу дізналася суперниць у боротьбі за вихід до Світової групи
Цуренко з перемоги над росіянкою стартувала на Australian Open
Енді Маррей зі сльозами на очах оголосив про завершення кар’єри
Це вам не домашня кішка! Українського тенісиста покусав сервал
Жеребкування Australian Open: українки дізналися суперниць
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка