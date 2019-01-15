Еліна Світоліна у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії обіграла представницю Швейцарії Вікторію Голубич.

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У першому раунді українка обіграла швейцарку Вікторію Голубич з рахунком 6:1, 6:2.

Для перемоги Світоліній знадобилася 1 година 1 хвилина.

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Під час гри наша тенісистка дев’ять разів подала на виліт та виграла шість геймів поспіль. Також Еліна допустилася двох подвійних помилок.

У другому колі Світоліна зустрінеться з кривдницею іншої українки Катерини Козлової словачкою Вікторією Кужмовою.

У перший змагальний день на Australian Open до другого кола пробилася Леся Цуренко.

Фото: Zhukovsky | Dreamstime.com.