Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У першому раунді українка обіграла швейцарку Вікторію Голубич з рахунком 6:1, 6:2.

Для перемоги Світоліній знадобилася 1 година 1 хвилина.

Під час гри наша тенісистка дев’ять разів подала на виліт та виграла шість геймів поспіль. Також Еліна допустилася двох подвійних помилок.

.@ElinaSvitolina thanks her fans after first win of the year!#AusOpen pic.twitter.com/LcoJ97I8Hj

— WTA (@WTA) 15 січня 2019 р.